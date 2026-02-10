Giorno del Ricordo Meloni | Una storia che appartiene all’Italia intera Al via il Treno del Ricordo

Oggi, in tutta Italia si celebra il Giorno del Ricordo. La premier Meloni ha partecipato alle commemorazioni, ricordando le vittime delle foibe e dell'esodo giuliano-dalmata. Durante l’evento, ha sottolineato che questa giornata è un modo per restituire giustizia a una parte della storia italiana troppo spesso ignorata. Meloni ha detto che si tratta di una storia che appartiene a tutta l’Italia e che non bisogna dimenticare. La cerimonia è iniziata con un treno speciale, chiamato proprio “Treno del Ricordo”, che ha portato

Per il Giorno del Ricordo, Meloni commemora le vittime delle foibe e dell'esodo giuliano-dalmata. La Premier definisce la memoria un atto di giustizia contro l'oblio. Parte il Treno del Ricordo per unire il Paese: una storia che, ribadisce, appartiene all'Italia intera e costruisce l'identità nazionale condivisa.

