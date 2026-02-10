Giorno del Ricordo Meloni | Una storia che appartiene all’Italia intera Al via il Treno del Ricordo

Da orizzontescuola.it 10 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi, in tutta Italia si celebra il Giorno del Ricordo. La premier Meloni ha partecipato alle commemorazioni, ricordando le vittime delle foibe e dell'esodo giuliano-dalmata. Durante l’evento, ha sottolineato che questa giornata è un modo per restituire giustizia a una parte della storia italiana troppo spesso ignorata. Meloni ha detto che si tratta di una storia che appartiene a tutta l’Italia e che non bisogna dimenticare. La cerimonia è iniziata con un treno speciale, chiamato proprio “Treno del Ricordo”, che ha portato

Per il Giorno del Ricordo, Meloni commemora le vittime delle foibe e dell'esodo giuliano-dalmata. La Premier definisce la memoria un atto di giustizia contro l'oblio. Parte il Treno del Ricordo per unire il Paese: una storia che, ribadisce, appartiene all'Italia intera e costruisce l'identità nazionale condivisa. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.itImmagine generica

Approfondimenti su Giorno del Ricordo

Giorno del ricordo, Abodi: "Occasione per rilanciare ricordo dell'esodo istriano e giuliano dalmata" – Il video

Il ministro Abodi ricorda che il giorno del ricordo serve anche a mantenere vivo il ricordo dell’esodo istriano e giuliano dalmata.

Ortona celebra il giorno del ricordo, il programma della cerimonia nel ricordo di Giuseppe Garzarelli

Ortona si prepara a ricordare le vittime delle foibe e dell’esodo istriano.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Giorno del Ricordo

Argomenti discussi: Giorno del Ricordo, il calendario delle iniziative per il 2026; Foibe, oggi è il Giorno del ricordo: bandiere a mezz'asta e cerimonia alla Camera; Giorno del Ricordo, domani cerimonia a Montecitorio con Mattarella, Meloni e Tajani; Giorno del ricordo, il 10 febbraio cerimonia commemorativa alla Camera con Mattarella e Meloni.

giorno del ricordo meloniGiorno del ricordo, Meloni: Pagina dolorosa, vittima per decenni di imperdonabile oblioL’Italia non permetterà mai più che questa storia venga piegata, negata o cancellata. Perché questa storia non è una storia che appartiene a una porzione di confine. È una storia che appartiene all’I ... msn.com

giorno del ricordo meloniIl Giorno del Ricordo in memoria delle vittime delle foibe, alla Camera la celebrazione con Mattarella e MeloniNell’Aula di Montecitorio la cerimonia celebrativa del Giorno del Ricordo, alla presenza del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella e del Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. In apertura ... ansa.it

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.