’Giornata della Memoria’ lunedì al Levi Montalcini

Lunedì si terrà presso il centro Levi Montalcini un evento dedicato alla Giornata della Memoria, organizzato dagli istituti scolastici e dal Comune di Portomaggiore. Un’occasione per riflettere sulla storia e promuovere valori di memoria e rispetto. L'iniziativa si inserisce nel calendario di appuntamenti dedicati a ricordare le vittime dell’Olocausto e a sensibilizzare le nuove generazioni sui temi della tolleranza.

Arrivano gli appuntamenti sulla Giornata della Memoria, promossi dagli istituti scolastici e dal Comune di Portomaggiore. La Giornata della Memoria è sempre un'occasione per non dimenticare, per riflettere e coinvolgere gli studenti in tematiche complesse e importanti. Lunedì alle 9, presso l'Aula Magna dell'Istituto Rita Levi Montalcini di Portomaggiore, verrà inaugurata la mostra itinerante "Destinazione Auschwitz" realizzata da Proedi Editore e presentata dall' Associazione Figli della Shoah con il contributo di Esselunga. La mostra ripercorre in modo approfondito le fasi della persecuzione antiebraica durante la Seconda guerra mondiale, con le toccanti testimonianze di alcuni sopravvissuti.

