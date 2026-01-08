Nuovo stop per il mega progetto immobiliare al porto di Marina di Pisa

Da pisatoday.it 8 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il progetto immobiliare della Namira sulle aree vicino al Porto di Marina di Pisa ha subito un nuovo stop. La nostra opposizione a questa iniziativa si protrae da tempo, mantenendo alta l’attenzione sulla tutela del territorio e delle risorse locali. Questa decisione rappresenta un passo importante nel confronto tra sviluppo e conservazione, evidenziando l’importanza di un approccio equilibrato alle grandi opere nel territorio pisano.

"Nuovo stop al progetto immobiliare della Namira sulle aree adiacenti al Porto di Marina di Pisa, a cui da sempre ci siamo opposti". Diritti in Comune aggiorna sullo stato dell'arte del progetto che da anni è stato annunciato nell'area, con decine di appartamenti. Dopo alterne vicende, anche. 🔗 Leggi su Pisatoday.itImmagine generica

Leggi anche: Nuovo stadio "Romeo Neri", Aurora immobiliare chiede proroga per presentare il progetto di fattibilità

Leggi anche: Nuovo stadio Napoli bocciato: stop al progetto di Poggioreale

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

I progetti e le idee dell'assessore Zecchinato: «Stop al consumo del suolo rigeneriamo gli edifici dismessi e ripristiniamo le aree verdi»; Serbia, sullo stop alla miniera di litio l’ombra di una penale miliardaria; Silos auto in piazzetta a Portofino, c’è lo stop del Comune; Amazon e consegne con i droni: il progetto viene accantonato.

nuovo stop mega progetto"Nuovo stop per il mega progetto immobiliare al porto di Marina di Pisa" - Nel 2023 le aree erano state vendute dal comune alla società Namira ... pisatoday.it

Nuovo stop al Ponte. "Chiariremo" - Dopo il primo semaforo rosso di fine ottobre con cui era stato negato il visto di legittimità alla delibera ... ilgiornale.it

nuovo stop mega progettoOltre 300 negozi, cinema, ristoranti e una enorme piazza sospesa: il nuovo centro commerciale in Lombardia - Il progetto Milanord2, l’ambizioso mega centro commerciale situato tra Cinisello Balsamo e Monza, torna ufficialmente al centro del dibattito urbanistico e commerciale. comozero.it

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.