Nuovo stop per il mega progetto immobiliare al porto di Marina di Pisa

Il progetto immobiliare della Namira sulle aree vicino al Porto di Marina di Pisa ha subito un nuovo stop. La nostra opposizione a questa iniziativa si protrae da tempo, mantenendo alta l’attenzione sulla tutela del territorio e delle risorse locali. Questa decisione rappresenta un passo importante nel confronto tra sviluppo e conservazione, evidenziando l’importanza di un approccio equilibrato alle grandi opere nel territorio pisano.

"Nuovo stop al progetto immobiliare della Namira sulle aree adiacenti al Porto di Marina di Pisa, a cui da sempre ci siamo opposti". Diritti in Comune aggiorna sullo stato dell'arte del progetto che da anni è stato annunciato nell'area, con decine di appartamenti. Nel 2023 le aree erano state vendute dal comune alla società Namira.

