Starmer offre il supporto difensivo Trump rifiuta | La guerra l’abbiamo già vinta noi

Keir Starmer aveva inizialmente rifiutato, ma ora si è mostrato disponibile a offrire l’uso di basi britanniche agli americani. Trump, invece, ha dichiarato di aver già vinto la guerra e ha rifiutato il supporto difensivo proposto. La situazione si evolve con un cambio di posizione da parte di Starmer e una risposta decisa da parte dell’ex presidente.

Dopo un iniziale rifiuto di Keir Starmer, il primo ministro britannico si è mostrato ora favorevole a concedere l’uso di basi britanniche agli americani. Tuttavia, gli scopi pronunciati da Starmer ai fini del conflitto tra Stati Uniti-Israele contro l’ Iran sarebbero solo «limitati e difensivi». Il presidente statunitense Donald Trump ha respinto fermamente la concessione del primo ministro a causa dei ritardi di quest’ultimo nella risposta. Starmer mostra sostegno, ma per Trump è troppo tardi. Il presidente Trump ha espresso sul social Truth il suo disinteresse alla disponibilità ora espressa da Starmer a mandare due portaerei in Medio Oriente. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Starmer offre il supporto «difensivo», Trump rifiuta: «La guerra l’abbiamo già vinta noi» Trump critica Starmer: "Non ci servi, guerra già vinta". Poi l'elogio a Meloni: "Un'ottima leader"Il leader di Washington ha accolto con favore la decisione del nostro Paese di inviare una nave militare per assistere nella difesa di Cipro: "Amo... La squadra femminile di hockey Usa rifiuta l’invito di Trump dopo l’oro: “Abbiamo impegni già programmati”La squadra femminile di hockey su ghiaccio degli Stati Uniti, fresca vincitrice della medaglia d’oro alle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina, ha... Aggiornamenti e contenuti dedicati a Starmer offre. Argomenti discussi: Gran Bretagna, il governo Starmer darà migliaia di sterline ai clandestini che lasceranno il Paese. Il bilanciamento di Starmer dopo gli attacchi Usa-Israele: basi britanniche e reazioniIl governo britannico ha scelto una posizione cauta sulla partecipazione agli attacchi contro l'Iran, provocando reazioni contrastanti su scala nazionale e internazionale ... notizie.it Starmer (Gb): 3 miliardi di sterline di supporto militare a KievMilano, 16 gen. (askanews) - Nel 2025, il Regno Unito fornirà più supporto militare all'Ucraina che mai. Abbiamo già impegnato 3 miliardi di sterline per gli aiuti militari quest'anno e andremo oltre ... quotidiano.net