La squadra femminile di hockey Usa rifiuta l’invito di Trump dopo l’oro | Abbiamo impegni già programmati

La squadra femminile di hockey su ghiaccio degli Stati Uniti ha respinto l’invito di Trump a partecipare al discorso sullo stato dell’Unione, perché aveva già impegni programmati. La medaglia d’oro conquistata alle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina ha portato le atlete a concentrarsi sui festeggiamenti e le celebrazioni. La decisione ha suscitato attenzione tra i media, evidenziando il loro rispetto per le priorità sportive e personali. La questione rimane al centro dell’attenzione pubblica.

© Ilfattoquotidiano.it - La squadra femminile di hockey Usa rifiuta l’invito di Trump dopo l’oro: “Abbiamo impegni già programmati”

La squadra femminile di hockey su ghiaccio degli Stati Uniti, fresca vincitrice della medaglia d'oro alle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina, ha declinato l'invito del presidente Donald Trump a partecipare al discorso sullo stato dell'Unione, in programma nella notte al Congresso. A comunicarlo è stato un portavoce di Usa Hockey, citato dai media locali, con una nota ufficiale. "Siamo sinceramente grati per l'invito rivolto alla nostra squadra femminile di hockey su ghiaccio statunitense, vincitrice della medaglia d'oro, e apprezziamo profondamente il riconoscimento del loro straordinario risultato", si legge nel comunicato.