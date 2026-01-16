Stadio del nuoto di Caserta | firmato il protocollo tra provincia e FIN

È stato firmato questa mattina a Roma il protocollo d’intesa tra la Provincia di Caserta e la Federazione Italiana Nuoto. L’accordo rappresenta un passo importante nel processo di riqualificazione dello Stadio del Nuoto di Caserta, con l’obiettivo di migliorare le strutture e promuovere lo sviluppo della disciplina nella regione.

È stato firmato questa mattina a Roma il protocollo d'intesa tra la Provincia di Caserta e la Federazione Italiana Nuoto, che segna una tappa fondamentale nel percorso di riqualificazione dello Stadio del Nuoto di Caserta. L'accordo è stato sottoscritto dal presidente della Provincia di Caserta, Anacleto Colombiano, e dal Presidente della Federazione Italiana Nuoto, Paolo Barelli, e dà avvio a una collaborazione strutturata finalizzata alla revisione, all'adeguamento e alla piena rifunzionalizzazione dell'impianto natatorio di via Laviano. Il protocollo prevede il supporto tecnico-specialistico della Federazione Italiana Nuoto nelle fasi di analisi dello stato dell'impianto, nella definizione delle soluzioni progettuali, nella verifica della conformità agli standard tecnici FIN, CONI e alle normative vigenti, nonché nell'assistenza alla progettazione degli interventi di ristrutturazione e adeguamento impiantistico ed edilizio.

