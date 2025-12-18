Stadio del Nuoto c' è il percorso di rilancio | siglato l' accordo tra Provincia e Federazione

Un nuovo capitolo si apre per lo Stadio del Nuoto di Caserta, grazie a un accordo tra Provincia e Federazione. Questo percorso di rilancio mira a valorizzare l’impianto, promuovendo investimenti e iniziative volte a migliorare la struttura e incentivarne l’uso, con l’obiettivo di creare un punto di riferimento per gli appassionati e la comunità locale. Un passo importante verso un futuro di rinnovamento e crescita.

© Casertanews.it - Stadio del Nuoto, c'è il percorso di rilancio: siglato l'accordo tra Provincia e Federazione La Provincia di Caserta compie un passo decisivo verso la riqualificazione e la valorizzazione dello Stadio del Nuoto di Caserta. Con il provvedimento monocratico presidenziale, l'ingegnere Anacleto Colombiano, ha approvato ufficialmente il Protocollo di collaborazione con la Federazione Italiana.

