Squadre e formazioni confermate nel quinto turno della FA Cup 2025 26

Nel quinto turno della FA Cup 202526, le formazioni delle squadre sono state ufficializzate e confermate. Poco fa, il sito 101greatgoals ha pubblicato le ultime novità, tra cui la notizia che il Fulham partirà con la formazione annunciata. La competizione prosegue con i match pronti a mettere in scena nuove sfide tra i club coinvolti.

2026-03-08 13:13:00 Fa notizia quanto pubblicato poco fa sul sito 101greatgoals: Fulham a partire dall'XI:: Benjamin Lecomte, Timothy Castagne, Joachim Andersen, Jorge Cuenca, Ryan Sessegnon, Harrison Reed, Tom Cairney, Emile Smith Rowe, Oscar Bobb, Rodrigo Muniz, Samuel Chukwueze Fulham sostituti: Bernd Leno, Kenny Tete, Calvin Bassey, Antonee Robinson, Sander Berge, Sasa Lukic, Joshua King, Alex Iwobi, Raul Jimenez La formazione completa di Southampton-Fulham. Il Southampton effettua quattro cambi: Nathan Wood-Gordon, Flynn Downes, Caspar Jander e Tom Fellows sostituiscono Shea Charles, Cameron Bragg, Kuryu Matsuki e il riposato Jack Stephens.