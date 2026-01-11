Ecco le formazioni confermate delle squadre che partecipano al terzo turno della FA Cup 2025/26. L’Arsenal aprirà il torneo con una trasferta contro il Portsmouth domenica, segnando l’inizio della sua avventura in questa edizione. Nessun commento polemico accompagna questa fase, che si concentra esclusivamente sulle formazioni e sugli incontri programmati.

2026-01-11 15:42:00 Non si sprecai e polemiche in questi minuti sui social a proposito di quest’ultima news: L’Arsenal inizierà la sua stagione di FA Cup 202526 con una trasferta contro il Portsmouth, club del campionato, domenica nel terzo turno. Mercoledì i Gunners hanno pareggiato 0-0 in casa contro il Liverpool, ponendo fine alla serie di sette vittorie consecutive in tutte le competizioni, ma guadagnando sei punti di vantaggio in vetta alla Premier League. Il Pompey è un punto sopra la zona retrocessione ma ha due partite in mano contro il Norwich City terzultimo ed è stato aiutato raccogliendo sette punti degli ultimi nove disponibili in casa, inclusa una vittoria per 2-1 sul Charlton Athletic il 29 dicembre. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Squadre del terzo turno della FA Cup 2025/26, formazioni confermate

Leggi anche: Squadre del terzo turno della FA Cup 2025/26

Leggi anche: Formazioni, statistiche e anteprima del terzo turno della FA Cup 2025/26

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Anteprima della FA Cup: i membership della Premier League entrano nella mischia mentre l’azione si riscalda; Macclesfield Town-Crystal Palace 2-1: epica impresa di una squadra di 6a divisione che elimina i Campioni in carica. Guarda gol e highlights; Come e dove vedere la FA Cup su : programma, live streaming e costi; Champions Cup: cosa aspettarsi dal terzo turno.

La FA Cup su DAZN e Discovery+: come vedere le 32 partite del terzo turno in diretta tv e streaming - La FA Cup verrà trasmessa da DAZN e Discovery+ fino alla stagione 2027/2028: lo hanno annunciato i due broadcaster tramite un comunicato congiunto. goal.com