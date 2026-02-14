L'Aston Villa e il Newcastle United hanno annunciato le formazioni ufficiali per il quarto turno della FA Cup 202526, causa la vicinanza del match che si giocherà sabato a Villa Park. Entrambe le squadre hanno scelto i giocatori che scenderanno in campo, puntando su attaccanti e centrocampisti di prima scelta. La decisione è arrivata dopo gli ultimi allenamenti e le analisi delle condizioni dei singoli.

2026-02-14 18:50:00 Cari lettori di JustCalcio.com, siamo felici di proporvi questa news appena arrivata in redazione: Aston Villa e Newcastle United hanno nominato le formazioni titolari per il quarto turno della FA Cup, tutta Premier League, che si svolgerà sabato a Villa Park. Il Villa ha eliminato il Newcastle dalla competizione in quattro occasioni e si presenta imbattuto negli ultimi tre incontri contro i Magpies in tutte le competizioni, registrando due vittorie e un pareggio e subendo solo una volta. Il Newcastle, tuttavia, arriva incoraggiato dalla vittoria per 2-1 in casa del Tottenham martedì, che è stata la terza vittoria esterna in campionato della stagione. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Squadre e formazioni confermate per il quarto turno della FA Cup 2025/26

Ecco le formazioni confermate delle squadre che partecipano al terzo turno della FA Cup 202526.

