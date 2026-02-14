Squadre e formazioni confermate per il quarto turno della FA Cup 2025 26
L'Aston Villa e il Newcastle United hanno annunciato le formazioni ufficiali per il quarto turno della FA Cup 202526, causa la vicinanza del match che si giocherà sabato a Villa Park. Entrambe le squadre hanno scelto i giocatori che scenderanno in campo, puntando su attaccanti e centrocampisti di prima scelta. La decisione è arrivata dopo gli ultimi allenamenti e le analisi delle condizioni dei singoli.
2026-02-14 18:50:00 Cari lettori di JustCalcio.com, siamo felici di proporvi questa news appena arrivata in redazione: Aston Villa e Newcastle United hanno nominato le formazioni titolari per il quarto turno della FA Cup, tutta Premier League, che si svolgerà sabato a Villa Park. Il Villa ha eliminato il Newcastle dalla competizione in quattro occasioni e si presenta imbattuto negli ultimi tre incontri contro i Magpies in tutte le competizioni, registrando due vittorie e un pareggio e subendo solo una volta. Il Newcastle, tuttavia, arriva incoraggiato dalla vittoria per 2-1 in casa del Tottenham martedì, che è stata la terza vittoria esterna in campionato della stagione. 🔗 Leggi su Justcalcio.com
Squadre del terzo turno della FA Cup 2025/26, formazioni confermate
Ecco le formazioni confermate delle squadre che partecipano al terzo turno della FA Cup 202526.
Squadre del terzo turno della FA Cup 2025/26
Le squadre del terzo turno della FA Cup 202526 si preparano alle prime sfide della competizione.
Argomenti discussi: Le probabili formazioni della 24^ giornata; Coppa Italia. La Lazio è in semifinale: Bologna battuto ai calci di rigore - La Lazio vince la lotteria dei rigori a Bologna ed è in semifinale; Acquisti e cessioni del calciomercato di gennaio: come cambiano le squadre di Serie A; Probabili formazioni Novara-AlbinoLeffe: orario, analisi e ultime.
Dove vedere Napoli-Roma? Orario, canali TV, streaming e formazioniRoma-Cagliari: la programmazione su Sky e DAZN, le probabili formazioni e tutto quello che c’è da sapere sul posticipo della 25esima giornata di Serie A ... money.it
Cremonese-Genoa: dove vederla, formazioni e precedentiCremonese-Genoa, 25a giornata di Serie A: orario, diretta TV su DAZN, probabili formazioni, precedenti storici e pronostico dello scontro diretto del 15 febbraio ... lifestyleblog.it
SERIE B Avellino-Pescara, squadre in crisi e panchine roventi: ultime, probabili formazioni e dove vederla in tv e in streaming Il link: https://cityne.ws/ezAOn facebook
Avellino-Pescara, squadre in crisi e panchine roventi: ultime, probabili formazioni e dove vederla in tv e in streaming x.com