Paliano Quattro workshop nei locali del Comune Un progetto pilota di educazione e gioco antiviolenza aperto a tutti e totalmente gratuito

A Paliano, dal 24 gennaio, si svolgeranno quattro workshop gratuiti dedicati all’educazione e alla prevenzione della violenza. Organizzati nei locali del Comune, questi incontri rappresentano un progetto pilota aperto a tutti, con l’obiettivo di promuovere la sensibilizzazione e il dialogo su tematiche di rilevanza sociale. Ogni sessione avrà una durata di quattro ore e si inserisce in un percorso di formazione e confronto.

Cronache Cittadine PALIANO – Parte il 24 Gennaio una serie di 4 workshop antiviolenza della durata di quattro ore ciascuno ospitati nei L'articolo Cronache Cittadine. 🔗 Leggi su Cronachecittadine.it © Cronachecittadine.it - Paliano. Quattro workshop nei locali del Comune. Un progetto pilota di educazione e gioco antiviolenza aperto a tutti e totalmente gratuito Leggi anche: Natale, musica all’aperto nei locali: la linea del Comune Leggi anche: L'educazione affettiva parte dai più piccoli, progetto 'pilota' sul tavolo del sindaco La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Argomenti discussi: Paliano, workshop formativi dedicati al contrasto della violenza promossi dall' Amministrazione comunale; Paliano, Quattro workshop antiviolenza per imparare a gestire le emozioni. Quattro workshop antiviolenza per imparare a gestire le emozioniI laboratori interattivi e i workshop saranno condotti da Elena Scarfagna Rossi in qualità di mediatore familiare e scolastico ... ciociariaoggi.it GLI INCONTRI ANTIVIOLENZA PER GESTIRE LA RABBIA, IL GIUDIZIO DEGLI ALTRI, IL GIUDIZIO CHE ABBIAMO DI NOI STESSI... partiranno gratuitamente PER TUTTI a Paliano questo sabato 24. Non so in quanti verrete per guardare nelle emozioni, riderci - facebook.com facebook

