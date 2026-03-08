Spesa senza pagare nel carrello prodotti alimentari per quasi 500 euro | scoperto e fermato dalla polizia

La polizia di Ravenna ha fermato una persona mentre cercava di uscire da un supermercato con un carrello contenente circa 500 euro di prodotti alimentari senza averli pagati. I controlli sul territorio sono frequenti e mirati a prevenire i reati contro il patrimonio, con attenzione particolare alle aree commerciali della città. L’intervento si è concluso con il fermo del soggetto.

Fermato mentre cercava di oltrepassare le casse con un carrello pieno di generi alimentari. Disposto il divieto di dimora in provincia La costante attività di controllo del territorio e di contrasto ai reati contro il patrimonio messa in campo dalla Questura di Ravenna continua a produrre risultati concreti nella prevenzione dei reati predatori presso i poli commerciali della città. Nella giornata di venerdì (6 marzo), gli agenti hanno proceduto all’arresto di un cittadino italiano, di 54 anni, colto nella flagranza del reato di furto aggravato. L’intervento è scaturito durante i servizi di controllo del territorio, quando l’uomo è stato fermato mentre tentava di oltrepassare le casse del supermercato Coop, situato all'interno del Centro Commerciale Esp. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Spesa nel supermercato senza pagare, ladro bloccato dalla vigilanzaDopo preso vari prodotti all’interno del supermercato ha cercato di allontanarsi pagandone solo uno.

Inflazione 2026: carrello della spesa +1,9%, alimentari in caloL'inflazione in Italia a gennaio 2026 segna un rallentamento significativo, con l'indice nazionale dei prezzi al consumo che registra un aumento...

Tutti gli aggiornamenti su Spesa senza pagare nel carrello....

Temi più discussi: Cerca di fare 200 euro di spesa gratis all’Esselunga: arrestato; Spesa nel supermercato senza pagare, ladro bloccato dalla vigilanza; Viale Marconi, fa la spesa al supermercato (per centinaia di euro): poi scappa senza pagare; Quanto costerà di interessi da pagare il Pnrr.

Fa la spesa senza pagare e picchia un agente per fuggireQuan do gli addetti del supermercato lo hanno visto fuggire, hanno chiamato il 112. L’uomo aveva appena sott ratto della merce all’interno del supermercato nascondendola sotto la giacca e uscendo senz ... luccaindiretta.it

Ruba dal market 500 euro di spesa, ma viene bloccatoE' successo ieri sera 25 febbraio al centro commerciale Ca' Grande di Abano Terme. Nei guai è finito un 26enne ferrarese che deve ora rispondere all'autorità giudiziaria di tentato furto aggravato ... padovaoggi.it

Aumenti bollette e spesa: si rischia fino a 818 euro i più a famiglia, a causa della guerra - facebook.com facebook