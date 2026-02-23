Inflazione 2026 | carrello della spesa +1,9% alimentari in calo

L’aumento dei prezzi al consumo del 2026 deriva dalla crescita dell’1% dell’indice nazionale, che si ferma rispetto al +1,2% di dicembre 2025. Nel dettaglio, il carrello della spesa aumenta del 1,9%, mentre i prezzi degli alimentari diminuiscono leggermente. Questa variazione riflette un rallentamento generale dell’inflazione e coinvolge diversi settori. Le famiglie notano meno pressione sui loro acquisti quotidiani, ma alcuni prodotti continuano a registrare oscillazioni di prezzo.

L’inflazione in Italia a gennaio 2026 segna un rallentamento significativo, con l’indice nazionale dei prezzi al consumo che registra un aumento dell’1% su base annua, in calo rispetto al +1,2% di dicembre 2025. Il carrello della spesa, in particolare, mostra una crescita del +1,9% rispetto a gennaio 2025. Questo dato, confermato dall’Istat, rappresenta il livello più basso dal novembre 2024. La diminuzione dell’inflazione è influenzata principalmente dai prezzi dei beni alimentari, sia lavorati che non lavorati, e dai servizi relativi all’abitazione. I prezzi dei beni registrano una variazione tendenziale del -0,2%, mentre i prezzi dei servizi risultano in crescita del +2,5%. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Carrello della spesa, in 5 anni rialzo oltre l’inflazioneNel dicembre 2025, il carrello della spesa ha registrato un incremento dello 0,2% rispetto al mese precedente e dell’1,2% rispetto a dicembre 2024, secondo l’indice nazionale dei prezzi al consumo.

Leggi anche: Inflazione: a novembre rallentano i prezzi del "carrello della spesa": da +2,1 a +1,5%

Approfondimenti, notizie e discussioni

Argomenti: Inflazione: a gennaio si attesta al +1%, ma il carrello della spesa è al +1,9%; Rapporto Area Studi Legacoop-Prometeia: Pil Italia + 0.7% nel 2026, inflazione in linea con obiettivo Bce; A gennaio inflazione confermata all’1%, il carrello della spesa scende al +1,9%; Legacoop: la crescita del Pil italiano rallenterà di anno in anno.

Inflazione, a gennaio 2026 si conferma all’1%: il carrello della spesa scende a +1,9%A gennaio 2026, l'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività (Nic), al lordo dei tabacchi, registra una variazione del +0,4% su base mensile e del +1,0% su base annua (da +1,2% d ... corriere.it

A gennaio inflazione confermata all'1%, il carrello della spesa scende al +1,9%A gennaio l’indice nazionale dei prezzi al consumo per l’intera collettività (Nic), al lordo dei tabacchi, registra una variazione del +0,4% su base mensile e del +1% su base annua (da +1,2% di ... adnkronos.com

A gennaio inflazione confermata all’1%, il carrello della spesa scende a +1,9% ilsole24ore.com/art/istat-infl… x.com

#Italia, Istat: a gennaio inflazione in calo all'1% su anno (dall'1,2% del mese precedente), ai minimi da novembre 2024. A gennaio il carrello della spesa segna +1,9% #Germania, a febbraio indice IFO sulla fiducia delle aziende in calo ma meglio delle a - facebook.com facebook