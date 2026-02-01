Un quartiere senza più medici La titolare va in pensione a febbraio La protesta dei 1.500 pazienti

La fine dell’attesa si avvicina nel quartiere San Fruttuoso. La dottoressa Enrica Carla Bramati, medico di famiglia da anni, andrà in pensione il prossimo 1° febbraio. Ora, circa 1.500 pazienti si trovano senza un punto di riferimento medico e protestano contro questa perdita. La comunità si prepara a fare i conti con le conseguenze di questa decisione.

Il quartiere San Fruttuoso si trova ad affrontare l’ennesima emergenza sanitaria. La dottoressa Enrica Carla Bramati, storico medico di famiglia del quartiere, sarà a riposo dal prossimo 1° febbraio. Quindi circa 1.500 cittadini si ritroveranno senza un punto di riferimento fondamentale per la propria salute. Nonostante il pensionamento fosse ampiamente prevedibile, ad oggi non è stata comunicata la nomina di un sostituto. I cittadini chiedono con urgenza la nomina immediata di un sostituto o l’inserimento di un nuovo medico che riceva stabilmente negli ambulatori del quartiere. "Non è accettabile che nel 2026 il diritto alla salute dipenda dalla “fortuna“ di avere un medico che non sia in età pensionabile – fa notare Giada Turato, presidente dell’associazione Connetti Monza Brianza – Chiediamo che tutte le istituzioni, compreso il Comune, si attivino urgentemente per attivare un tavolo allo scopo di trovare una soluzione urgente al problema contingente, oltre che pensare a un piano a lungo termine per incentivare i giovani medici a operare nelle aree periferiche della città". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

