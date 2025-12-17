Un Dream Team di chef firma l' evento benefico TavolaRasa

Zazoom 17 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La quarta edizione di TavolaRasa si è svolta a Milano, evento benefico ideato da La Cucina Italiana a favore dell'UNICEF Italia. L'appuntamento ha visto la partecipazione di un team di chef e ha coinciso con la celebrazione del nuovo Patrimonio Unesco, unendo gastronomia e iniziative di solidarietà.

un dream team di chef firma l evento benefico tavolarasa

© Vanityfair.it - Un «Dream Team» di chef firma l'evento benefico TavolaRasa

A Milano è andata in scena la quarta edizione di TavolaRasa, l’evento benefico ideato da La Cucina Italiana a sostegno dell’UNICEF Italia che quest'anno è stato anche l'occasione per celebrare il nuovo Patrimonio Unesco. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

Leggi anche: Il sestetto ideale e il Dream Team dei Mondiali di volley: chi sono i migliori giocatori, presenti 4 azzurri

Leggi anche: Grandi Cuochi all'Opera 2025: la Mensa dei poveri diventa pranzo benefico con i grandi chef

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

dream team chef firmaUn «Dream Team» di chef firma l'evento benefico TavolaRasa - A Milano è andata in scena la quarta edizione di TavolaRasa, l’evento benefico ideato da La Cucina Italiana a sostegno dell’UNICEF Italia che quest'anno è stato anche l'occasione per celebrare il nuov ... vanityfair.it

Zidane packs an INSANE ICON

Video Zidane packs an INSANE ICON

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.