Un Dream Team di chef firma l' evento benefico TavolaRasa

La quarta edizione di TavolaRasa si è svolta a Milano, evento benefico ideato da La Cucina Italiana a favore dell'UNICEF Italia. L'appuntamento ha visto la partecipazione di un team di chef e ha coinciso con la celebrazione del nuovo Patrimonio Unesco, unendo gastronomia e iniziative di solidarietà.

Zidane packs an INSANE ICON

Il DREAM TEAM UMANA della 11^ giornata, scelto da voi tramite votazione sull'app di LBA 1 Ivanovic 2 Della Valle 3 Brooks 4 Burnell 5 Nebo #TuttoUnAltroSport - facebook.com facebook

Germani, tre giocatori nel Dream Team dell’11esima giornata x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.