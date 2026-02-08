Campionato CSI Paralimpico | Il Pepo Team Cremona domina e stende 3-0 la Special Dream Team Piacenza

Cremona si conferma protagonista nel campionato CSI paralimpico. I giocatori del Pepo Team hanno messo in chiaro le loro capacità, battendo senza troppi problemi la Special Dream Team Piacenza con un secco 3-0 sul campo di San Nicolò. La partita ha mostrato chiaramente chi comanda in questa fase del torneo.

Cremona Impone la Legge: Il Pepo Team Stende la Special Dream Team nel Campo di San Nicolò. La quarta giornata del campionato CSI di calcio a cinque paralimpico ha visto ieri una netta affermazione del Pepo Team Cremona sul campo della Special Dream Team Piacenza, con un risultato finale di 3-0 che riflette la superiorità degli ospiti. L'incontro, disputato il 7 febbraio 2026 presso l'impianto sportivo di San Nicolò, ha rappresentato una sfida importante per entrambe le formazioni, desiderose di consolidare la propria posizione in classifica. Il contesto, un pomeriggio invernale a Piacenza, ha visto le due squadre scendere in campo con l'obiettivo di portare a casa punti preziosi, ma alla fine è stata la determinazione e l'efficacia del Pepo Team a fare la differenza.

San Nicolò Piacenza si prepara ad affrontare la quarta giornata di campionato di calcio a 5 Csi paralimpico.

Questa mattina è stata presentata ufficialmente la squadra che affronterà la prossima stagione.

