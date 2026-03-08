Spari nella notte quattro colpi di arma da fuoco contro uno studio dentistico

Nella notte, quattro colpi di arma da fuoco sono stati esplosi contro uno studio dentistico in piazza Bacile a Spongano. I residenti della zona hanno riferito di aver udito gli spari e di aver trovato successivamente i proiettili danneggiati sulla facciata dell’edificio. Sul posto sono intervenuti le forze dell’ordine per i rilievi e le indagini sono in corso.

È successo a Spongano, in piazza Babile, fra la tarda serata del 6 e le prime ore di sabato 7. I fori sulla porta segnalati da alcuni passanti ai carabinieri che hanno svolto i sopralluoghi. Mistero sul movente SPONGANO – Una scoperta sinistra e particolare, quella che hanno fatto i residenti di piazza Bacile, a Spongano. Alcuni passanti hanno infatti segnalato la presenza di fori sospetti sul portone d’ingresso dello studio dentistico “Bacile di Castiglione”, che si affaccia proprio sullo slargo, nel pieno cuore del paese. Secondo le prime indiscrezioni tecniche, i proiettili sembrerebbero di calibro 9x19, un dettaglio che ora passerà al vaglio degli esperti balistici. 🔗 Leggi su Lecceprima.it Napoli, spari nella notte: due minori feriti a colpi di arma da fuoco. Ricoverati in ospedaleDue minori sono stati feriti la scorsa notte - intorno alle tre - lungo via ponte dei Francesi, direzione San Giovanni a Teduccio. Nuoro, agguato nella notte: 38enne ucciso a colpi di arma da fuocoUn uomo di 38 anni è stato ucciso a colpi di arma da fuoco nella notte a Orani (Nuoro). Aggiornamenti e notizie su Spari nella notte quattro colpi di arma.... Temi più discussi: Sparatoria in via della Roggia, 4 persone ferite: un 23enne e un 38enne ricoverati in ospedale, uno è in fin di vita. Caccia all'uomo; Lite con spari al bar, sospesa la licenza al locale di Scafati per 15 giorni; Tre arresti per l’omicidio di Gabriele. L’agguato con la mazza nella notte. Spirale di violenza e debiti di droga; Afragola, inseguito e bloccato con gli scooter: diciassettenne accoltellato alla coscia. Stesa nello Spiniello, giallo nella notte ad AcerraSono bastati pochi secondi per trasformare il silenzio della notte in paura. Erano circa le 2.45 quando quattro colpi d’arma da fuoco hanno risuonato nella zona Spiniello ad Acerra, svegliando di colp ... ilmediano.com Si spara ancora ad Aprilia, quattro colpi esplosi contro una PandaAncora spari in via dei Garofani ad Aprilia dove, nella notte, sono stati esplosi altri 4 colpi d'arma da fuoco ... latinacorriere.it Arzano, agguato di camorra: spari contro un'auto nel traffico, ucciso 38enne - facebook.com facebook #arzano, #agguato di #camorra: spari contro un'auto nel traffico, ucciso il 38enne Armano Lupoli x.com