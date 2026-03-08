spalletti non risponde alle domande sul rinnovo intanto cerca casa a torino gazzetta

Luciano Spalletti non ha risposto alle domande sul rinnovo del contratto e nel frattempo sta cercando casa a Torino. La sua scelta di non affrontare pubblicamente l’argomento ha attirato l’attenzione, mentre le indiscrezioni indicano che si sta concentrando sulle questioni personali legate alla futura sistemazione abitativa. Nessuna conferma ufficiale è arrivata riguardo alle sue intenzioni contrattuali o ai dettagli della ricerca immobiliare.

Luciano Spalletti come Arlecchino. O, se preferite, come Orazio nei Sermones. Così come l’iconica maschera bergamasca della commedia dell’arte, che si confessò burlando, o come il poeta latino, che si domandava “Cosa proibisce di dire la verità scherzando?”, anche l’allenatore della Juve con una battuta ha dato una notizia. “ Ora andrò ad abitare nello stesso condominio di Comolli e di Chiellini, – aveva scherzato alla vigilia della partita contro il Pisa per rispondere alle domande sui prossimi colloqui per il rinnovo del contratto -, così ci si incontra la mattina, per stare ancora insieme e parlare più volte ”. Questa la notizia riportata dalla Gazzetta dello Sport. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

