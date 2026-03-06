Spalletti | I numeri dicono che siamo lontani dagli obiettivi della Juve Futuro? Conta fare bene non esibire un contratto

Alla vigilia della partita contro il Pisa, il tecnico della Juventus ha dichiarato che i numeri attuali mostrano come la squadra sia lontana dagli obiettivi prefissati. Ha aggiunto che il focus principale è sul fare bene in campo, piuttosto che sull’esibizione di un contratto o sulle questioni di carattere contrattuale. La conferenza si è svolta in vista della sfida in programma.

In conferenza: "Ci sono girati contro troppi episodi tutti assieme, ma ho visto la voglia di combattere dei giocatori, che mi fa ben sperare per il finale di campionato". Db Reggio Emilia 09062025 - qualificazioni Mondiali 2026 Italia-Moldova foto Daniele BuffaImage Sport nella foto: Luciano Spalletti La conferenza stampa del tecnico della Juventus Luciano Spalletti, alla vigilia del match contro il Pisa. “Sì, perché abbiamo fatto vedere nelle avversità cose da squadra vera. È lì che si trova la squadra vera. E siccome ci sono girati contro troppi episodi tutti assieme, aver visto la loro voglia di combattere mi fa ben sperare per il finale di campionato. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

