Collovati esalta Spalletti | Finalmente abbiamo visto la sua Juve Vi spiego il significato dell’abbraccio con David

In seguito alla recente partita della Juventus contro il Sassuolo, Collovati ha commentato l’andamento della squadra e l’importanza dell’abbraccio tra Spalletti e David. La sua analisi si concentra sulla prestazione complessiva e sul significato di quei gesti, offrendo un’interpretazione sobria e approfondita del momento vissuto dalla formazione bianconera. Un’osservazione che invita a riflettere sulle dinamiche interne e sullo stato attuale del club.

Collovati a 'Rai Sport' ha analizzato la prestazione della Juve contro il Sassuolo ed esaltato anche l'abbraccio fra Spalletti e David. Intervenuto ai microfoni di Rai Sport, Fulvio Collovati ha analizzato nei dettagli la prestazione della Juventus contro il Sassuolo e spiegato anche il significato del bellissimo abbraccio fra David e Spalletti. VITTORIA CONTRO IL SASSUOLO – « Finalmente abbiamo visto la Juve più spallettiana possibile. Hanno giocato in verticale, ha fatto possesso, un'identità precisa. Vero che hanno fatto solo 3 gol, ma hanno avuto diverse occasioni e potevano segnare di più ».

