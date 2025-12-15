Cabal a Dazn | Spalletti si aspetta tanto da me il gol è per mio figlio Ho scambiato la maglia con Bernardeschi perché è uno juventino vero

Zazoom 15 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Juan Cabal, calciatore della Juventus, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Dazn dopo la partita contro il Bologna al Dall’Ara. L’intervista ha toccato vari aspetti, tra cui le aspettative di Spalletti, il significato di un gol dedicato a suo figlio e lo scambio di maglie con Bernardeschi, autentico juventino.

cabal a dazn spalletti si aspetta tanto da me il gol 232 per mio figlio ho scambiato la maglia con bernardeschi perch233 232 uno juventino vero

© Juventusnews24.com - Cabal a Dazn: «Spalletti si aspetta tanto da me, il gol è per mio figlio. Ho scambiato la maglia con Bernardeschi perché è uno juventino vero»

Juan Cabal, giocatore della Juventus, ha parlato a Dazn dopo il match del Dall’Ara contro il Bologna. Queste le parole del calciatore. Juan Cabal, giocatore della Juventus, ha analizzato Bologna Juve. Le sue dichiarazioni: « Ho scambiata la maglia con Bernardeschi, è uno juventino. Volevo la sua maglietta. È uno che è stato alla Juventus. Volevo portare questa maglia a casa oltre che i tre punti che sono importanti. Ho baciato il tatuaggio per mio figlio, ho fatto gol per lui. Spalletti vuole tanto da me perché sa che posso dare tanto. Sa che mi alleno bene in settimana e vuole che migliori ». Juventusnews24.com

cabal dazn spalletti aspettaSpalletti: "Juve, la vittoria più importante da quando sono qui". E su Cabal... - È un cavallo, ma ogni tanto deve imparare a correggere la sua emozione". corrieredellosport.it

cabal dazn spalletti aspettaJuventus, Spalletti: “Vittoria più importante da quando sono qui” - L’allenatore bianconero ha esordito così: “Vittoria più importante da quando sono alla Juve? gianlucadimarzio.com