Colpo dei ladri in parafarmacia lo sfogo della titolare sui social
Recentemente, una parapharmacia è stata vittima di un furto, suscitando un commento della titolare sui social. Nel suo messaggio, esprime delusione nei confronti di chi preferisce il danneggiamento piuttosto che il rispetto e il lavoro onesto. Un episodio che mette in luce le difficoltà e le sfide quotidiane di chi investe impegno e sacrifici per gestire un’attività, sottolineando l’importanza di valori condivisi e di rispetto reciproco.
“Nel 2026 esistono ancora persone che invece di andare a lavorare distruggono chi come me si è sempre impegnata nella vita, impegnandosi nello studio e facendo sacrifici economici per mettersi in gioco”. E’ l’amaro sfogo della titolare di una parafarmacia di Aversa derubata nel corso della notte. 🔗 Leggi su Casertanews.it
