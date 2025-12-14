Benevento-Giugliano Floro Flores | Non potevo chiedere di più ai miei ragazzi
Nel match tra Benevento e Giugliano, Floro Flores ha espresso grande soddisfazione per la prestazione dei suoi ragazzi, che hanno conquistato una vittoria convincente per 4-0. Questo successo ha permesso ai sanniti di tornare in vetta alla classifica, condividendo il primo posto con il Catania, in una giornata che ha regalato grandi emozioni ai tifosi.
Tempo di lettura: 2 minuti Non poteva sperare in una giornata migliore il Benevento che in un colpo solo si è sbarazzato con un rotondo 4-0 del Giugliano riconquistando la vetta della classifica in condominio con il Catania. Questa l’analisi a fine gara di mister Floro Flores in sala stampa: CATANIA – “Mi interessa poco delle altre squadre. Penso solo ai miei ragazzi. Il Giugliano? Speravo venisse a prenderci alti. Va dato merito a mister Capuano di averci provato. Sono felice. Inizio a vedere quello che mi piace”. PAZIENZA – “ Sarei un folle a proporre un tipo di calcio diverso avendo una squadra con questa qualità. Anteprima24.it
Benevento-Giugliano, Floro Flores: "Queste vittorie ti fanno alzare l'asticella" - La magia delle festività ha contagiato anche La Ruota della Fortuna, il popolare game show condotto da Gerry Scotti, che il 12 dicembre ha regalato ai telespettatori una puntata speciale e “super ... msn.com
Benevento-Giugliano 4-0: poker al Vigorito e aggancio alla vetta del Girone C - Domenica 14 dicembre 2025, lo Stadio Ciro Vigorito ospiterà la partita Benevento- calciomagazine.net
https://www.gazzettabenevento.it/Sito2009/dettagliocomunicato2.php?Id=174923 Calcio, Serie C: Terzo derby di fila per il Benevento che domani affronterà il Giugliano di Eziolino Capuano Convocati in 25. Non recupera Salvemini per il cui rientro se ne riparl - facebook.com facebook
Benevento, Floro Flores: “Con il Giugliano derby insidioso, come contro la Cavese”.