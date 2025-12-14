Benevento-Giugliano Floro Flores | Non potevo chiedere di più ai miei ragazzi

Nel match tra Benevento e Giugliano, Floro Flores ha espresso grande soddisfazione per la prestazione dei suoi ragazzi, che hanno conquistato una vittoria convincente per 4-0. Questo successo ha permesso ai sanniti di tornare in vetta alla classifica, condividendo il primo posto con il Catania, in una giornata che ha regalato grandi emozioni ai tifosi.

Non poteva sperare in una giornata migliore il Benevento che in un colpo solo si è sbarazzato con un rotondo 4-0 del Giugliano riconquistando la vetta della classifica in condominio con il Catania. Questa l'analisi a fine gara di mister Floro Flores in sala stampa: CATANIA – "Mi interessa poco delle altre squadre. Penso solo ai miei ragazzi. Il Giugliano? Speravo venisse a prenderci alti. Va dato merito a mister Capuano di averci provato. Sono felice. Inizio a vedere quello che mi piace". PAZIENZA – " Sarei un folle a proporre un tipo di calcio diverso avendo una squadra con questa qualità.

