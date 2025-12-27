Israele ha riconosciuto formalmente il Somaliland come stato indipendente ma Trump non è d’accordo

Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu, il ministro degli Esteri israeliano Gideon Saar e il presidente del Somaliland Abdirahman Mohamed Abdullahi hanno firmato una dichiarazione di reciproco riconoscimento: Abdullahi ha detto che il Somaliland aderirà agli Accordi di Abramo, grazie ai quali nel 2020 (durante il primo mandato di Trump) Israele aveva normalizzato le proprie relazioni diplomatiche ed economiche con due paesi del Golfo Persico a maggioranza araba e musulmana, gli Emirati Arabi Uniti e il Bahrein. A loro si erano poi aggiunti il Marocco, il Sudan e il Kazakistan. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato di volersi opporre all’indipendenza del Somaliland, a differenza del primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

