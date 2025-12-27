Perché Israele ha riconosciuto Somaliland | le motivazioni legate a Gaza e l' incertezza di Trump
Una sottile striscia di territorio all'estremità nord-occidentale della Somalia, indipendente dal 1991 ma non riconosciuta a livello internazionale. Fatta eccezione di Israele. È questo, in estrema sintesi, il profilo del Somaliland, l'autoproclamata Repubblica che nelle scorse ore ha raggiunto. 🔗 Leggi su Today.it
Leggi anche: Israele ha riconosciuto formalmente il Somaliland come stato indipendente, ma Trump non è d’accordo
Leggi anche: Gaza e la tregua stagnante. L’analisi di Kepel: “Israele ha le mani legate. Ora Hamas dà le carte”
Israele ha riconosciuto formalmente il Somaliland come stato indipendente: è il primo paese a farlo - Israele è diventato il primo paese a riconoscere formalmente l’autoproclamata Repubblica del Somaliland come stato sovrano e indipendente. ilpost.it
Israele è il primo Paese al mondo a riconoscere il Somaliland. Trump: «Studieremo e valuteremo» - Israele ha formalmente riconosciuto il Somaliland come “Stato indipendente e sovrano”, diventando il primo Paese al mondo a compiere questo passo verso la repubblica autoproclamata che si è staccata d ... ilsole24ore.com
Israele è il primo Paese a riconoscere Somaliland, lo Stato che non esiste - occidentale della Somalia sulla costa meridionale del golfo di Aden, ha dichiarato ... huffingtonpost.it
