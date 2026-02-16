12mila cinghiali abbattuti e boom di lupi nella Tuscia i numeri della stagione venatoria

La stagione venatoria 2025-2026 si è conclusa in provincia di Viterbo, dove sono stati abbattuti 12.000 cinghiali. La ragione di questo aumento riguarda l’espansione del numero di lupi, che si registra in modo preoccupante nella Tuscia. Un esempio concreto di questa crescita è la presenza sempre più visibile di branchi di lupi vicino alle zone abitate.

Il bilancio dell'annata 2025-2026 registra un aumento del 20% nei prelievi di ungulati. Cresce l'allarme dei predatori ormai a ridosso dei centri abitati: presenza stabile e diffusa di branchi che hanno trovato un habitat perfetto. Si è chiusa la stagione venatoria 2025-2026 in provincia di Viterbo, con i numeri che confermano quello che i cittadini vedono ogni giorno: un territorio che sta cambiando pelle. Tra lo sforzo massimo per arginare la peste suina e una presenza di predatori che non è più un'eccezione, il bilancio finale racconta di una Tuscia dove l'equilibrio tra uomo e fauna selvatica è sempre più difficile da mantenere.🔗 Leggi su Viterbotoday.it

