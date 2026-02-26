Peste suina 720 i cinghiali abbattuti in un anno | +35%

Giovedì 26 febbraio si è svolta a Piacenza una riunione della Cabina di Regia sulla Peste Suina Africana, convocata dalla Regione Emilia-Romagna e presieduta dalla Presidente della Provincia. Alla riunione hanno partecipato diversi rappresentanti istituzionali e tecnici incaricati di discutere sulle misure di contenimento e gestione dell’emergenza. La sessione si è concentrata sulla situazione attuale e sulle strategie di intervento da adottare.

Il 2026 conferma in apertura l’andamento positivo. Sono stati 7.878 gli operatori coinvolti. A gennaio abbattuti 74 capi • ZR2: Ampio elenco di Comuni tra cui Vernasca, Bobbio, Fiorenzuola d’Arda, Carpaneto Piacentino, Piacenza e molti altri • Zona CEV – Contenimento dell’Espansione Virale: tra cui San Giorgio Piacentino, Podenzano, Pontenure, Piacenza, Cortemaggiore, Caorso, Rottofreno e altri • Zona di riduzione della densità di cinghiale del cluster Nord Italia: Monticelli d’Ongina, Castelvetro Piacentino, Villanova sull’Arda • +35,86% di abbattimenti rispetto al 2024 (530 capi) grazie alla collaborazione degli Ambiti Territoriali di Caccia. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it Leggi anche: La peste suina arriva in Lunigiana. Abbattuti 5 cinghiali infettati. Chiusa la Casa di caccia Peste suina africana, nuovo piano anti-cinghialiUn piano di abbattimento per oltre 20mila cinghiali in Lombardia, per contenere la diffusione della peste suina africana. Caccia al cinghiale in Sardegna 07-12-25 abbattimento verro. Peste suina, 720 i cinghiali abbattuti in un anno: +35%Il 2026 conferma in apertura l’andamento positivo. Sono stati 7.878 gli operatori coinvolti. A gennaio abbattuti 74 capi ... ilpiacenza.it Peste suina, altri 7 casi sui cinghiali in Liguria: oltre 1.200 dall’inizio dell’emergenzaSei in provincia di Genova, due a Rapallo (in totale 17), una a San Colombano Certenoli (7) due a Serra Riccò (38), una a Zoagli (2) ... genova24.it