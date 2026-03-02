Sciopero Flc Cgil 9 marzo | stop a scuole e atenei contro il patriarcato e per la vera parità di genere

Lunedì 9 marzo, la FLC CGIL organizza uno sciopero nazionale che interessa scuole, università e centri di ricerca. La protesta si concentra sulla richiesta di parità di genere, sull’introduzione di programmi di educazione sessuo-affettiva nelle classi e sulla protezione contro le violenze. La mobilitazione coinvolge insegnanti, studenti e personale delle istituzioni educative.

Tutti gli aggiornamenti su Sciopero Flc Cgil. Temi più discussi: 9 marzo, giornata di lotta per i diritti delle donne. I settori della conoscenza in sciopero; 9 marzo: i lavoratori della conoscenza scioperano per i diritti delle donne.; Sciopero scuola 9 marzo 2026: la mobilitazione FLC CGIL per l'educazione affettiva e contro la violenza di genere; Il caso 'Giulio Cesare-Romanazzi' di Bari: proclamato sciopero. Doppi turni: sì alla soluzione 'Del Prete'. 9 marzo, giornata di lotta per i diritti delle donne. I settori della conoscenza in scioperoLa FLC CGIL ha proclamato un'intera giornata di astensione dal lavoro nei settori scuola, università, ricerca, formazione professionale, AFAM ... flcgil.it Sciopero scuola marzo 2026, Flc Cgil in piazza per l'educazione affettiva a scuola: ecco quandoTra poco ci sarà uno sciopero nazionale per il settore scuola. Quando si terrà? Lunedì 9 marzo 2026, all'indomani della Giornata Internazionale dei diritti delle donne, proclamato dalla FLC CGIL per ... tecnicadellascuola.it Per il 9 marzo 2026 la FLC CGIL proclama lo sciopero nazionale del personale di scuola, università, ricerca, AFAM e formazione professionale in occasione della Giornata dei diritti delle donne. Pesano ancora divario retributivo, precarietà e carichi di cu