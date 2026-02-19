Giornata europea contro le molestie D' Ubaldo OdG Lazio | Giornata europea contro molestie importante segnale da sport

Il presidente dell’Ordine dei Giornalisti del Lazio, D’Ubaldo, ha spiegato che la decisione di sostenere la Giornata europea contro le molestie nasce dalla volontà di sensibilizzare il mondo dello sport. La Federazione Sport Equestri ha promosso questa iniziativa da alcuni anni, attirando l’attenzione su un problema reale e diffuso. La partecipazione degli enti pubblici e privati dimostra quanto sia importante affrontare il tema con iniziative concrete. La giornata si svolge in tutta Europa, coinvolgendo numerosi eventi e campagne di sensibilizzazione.

Roma, 19 feb. (Adnkronos) - “Abbiamo aderito a questa iniziativa, concedendo il nostro patrocinio, perché riteniamo sia molto importante l'azione portata avanti da ormai qualche anno dalla Federazione Sport Equestri - Fise con la Giornata contro le molestie. Anche lo sport deve dare il suo segnale e il suo esempio per combattere le molestie”. Sono le dichiarazioni di Guido D'Ubaldo, presidente dell'Ordine dei giornalisti del Lazio, alla quinta edizione della Giornata europea contro le molestie, nata su impulso della Federazione Italiana Sport Equestri (Fise) e sostenuta da numerose realtà istituzionali e associative. 🔗 Leggi su Iltempo.it

