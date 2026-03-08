Sofia Goggia si trova nona nel superG della Val di Fassa, gara valida per la Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino, e mantiene il pettorale rosso di leader della classifica di specialità. Durante un’intervista a Rai 2 HD, l’atleta ha commentato le difficoltà incontrate sulla neve di questo tipo, affermando di aver limitato i danni. Le Finali sono tra i suoi prossimi obiettivi.

Sofia Goggia è nona nel superG della Val di Fassa, valido per la Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino, e conserva il pettorale rosso di leader della classifica di specialità: l’azzurra fa queste considerazioni ai microfoni di Rai 2 HD, pensando anche alle Finali. Sottotono la gara odierna: “ Ho limitato i danni, ho avuto proprio delle pessime sensazioni fino dalla seconda porta, gli sci mi continuavano a prendere, ho fatto veramente fatica a portare giù questo superG e mi dispiace di aver faticato così tanto in questi giorni con questo tipo di neve, perché i miei sci erano totalmente fuori controllo e mi dispiace, perché era un bellissimo superG, come anche le discese, ma su questo tipo di neve, e non la voglio prendere come scusa “. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Sofia Goggia rivela: “Su questo tipo di neve fatico. Ho limitato i danni”

