Dominik Paris vicino al podio a Livigno | Ho limitato i danni fatico su questa neve

27 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dominik Paris chiude al quinto posto il superG maschile di Livigno, valido per la Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino: l’azzurro paga appena 31 centesimi di ritardo dal vincitore odierno, l’ austriaco Marco Schwarz, che si afferma con il crono di 1’10?33. Alle sue spalle ci sono tre elvetici, con Alexis Monney secondo a 0?20, Franjo Von Allmen terzo a 0?25, e Marco Odermatt quarto a 0?29. Con il pettorale numero 32 il tedesco Simon Jocher si piazza quinto a pari merito con l’azzurro. Le parole dell’azzurro all’arrivo ai microfoni di Rai 2 HD: “ Non benissimo la mia corsa, cioè appena cerco di spingere un po’ di più mi spara, e poi anche in cima, piattissimo, non vado avanti. 🔗 Leggi su Oasport.it

