Nella stagione della Coppa del Mondo di supergigante femminile, le atlete si stanno confrontando in diverse tappe per conquistare la leadership. La competizione si sta svolgendo in Val di Fassa, dove le combine di risultati delle sciatori determineranno chi avrà la meglio nella classifica generale di questa specialità. La lotta per il primo posto si fa sempre più intensa e apre nuove possibilità per le concorrenti.

La stagione della Coppa del Mondo di supergigante femminile continua a offrire momenti decisivi, con la leadership in palio tra le protagoniste della specialità. Sofia Goggia ha consolidato la posizione di testa grazie al successo ottenuto a Soldeu, interpretando con precisione il tracciato pirenaico e sfruttando appieno la parte più tecnica del percorso. L’affondo di ventiquattro centesimi sul tempo della concorrente tedesca Emma Aicher ha permesso all’azzurra di mettere una seria ipoteca sul campionato. La classifica resta guidata dall’open del team azzurro, con 420 punti totalizzati finora. Il margine rispetto a Alice Robinson è di 84 lunghezze, mentre quello su Emma Aicher arriva a 116 punti. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Sofia Goggia: le combinazioni per vincere la Coppa del Mondo di superG in Val di Fassa

Sofia Goggia vince la Coppa del Mondo di superG in Val di Fassa se… Le possibili combinazioniNumeri alla mano, Sofia Goggia potrebbe alzare al cielo la Sfera di Cristallo già in Val di Fassa, ma cosa dovrebbe succedere? In caso di vittoria...

Coppa del Mondo, Goggia trionfa nel superG in Val d’Isere: “Avevo voglia di riscatto, vincere è bello”L’Azzurra trova il podio a seguito dell’ottavo posto avuto in discesa nella giornata di ieri: “L’importante è avere sempre qualche freccia nella...

Contenuti utili per approfondire Sofia Goggia.

Temi più discussi: Le olimpioniche d'acciaio: Michela Moioli scoperta a Colere, Sofia Goggia e il sogno da bambina, Sara Conti grazia sul ghiaccio dell'Icelab; Sofia Goggia guida in superG, Vonn fuori gioco in discesa; Sofia Goggia sul podio a Soldeu | la sfida per la Coppa del Mondo di discesa si riaccende; Sofia Goggia difende il pettorale rosso nel Super-G di Soldeu.

Sofia Goggia vince la Coppa del Mondo di superG in Val di Fassa se… Le possibili combinazioniSofia Goggia ha rafforzato il primo posto nella classifica della Coppa del Mondo di superG grazie alla vittoria conseguita a Soldeu: dopo non essere ... oasport.it

Sofia Goggia strepitosa a Soldeu! L’azzurra vince il SuperG e avvicina la coppa di specialitàSofia Goggia domina il SuperG bis di Soldeu in 1:25.95: battute Emma Aicher e Kajsa Vickhoff Lie. L’azzurra allunga su Alice Robinson e rafforza il pettorale rosso verso la coppa. fanpage.it

ECCO LA SOFIIIIII! Sofia Goggia firma un Super-G INCREDIBILE a Soldeu: niente da fare per Aicher e Ledecka che non riescono a superare l’azzurra. Si piazzano in Top10 anche Laura Pirovano e Federica Brignone - facebook.com facebook

Dopo Sofia Goggia, è Laura Pirovano la miglior azzurra: nel SuperG di Soldeu è quinta, e che gara che ha fatto! #AlpineSkiing #Pirovano #SuperG x.com