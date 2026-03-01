Sofia Goggia vince la Coppa del Mondo di superG in Val di Fassa se… Le possibili combinazioni

Sofia Goggia ha conquistato la vittoria nella Coppa del Mondo di superG in Val di Fassa, confermando la sua posizione in classifica generale. La gara si è svolta con vari atleti che hanno disputato le rispettive discese, portando a una classifica finale che ha premiato la sciatrice italiana. La vittoria di Goggia è arrivata in una giornata di competizione intensa e ben segnata dai tempi di gara.

Numeri alla mano, Sofia Goggia potrebbe alzare al cielo la Sfera di Cristallo già in Val di Fassa, ma cosa dovrebbe succedere? In caso di vittoria sulle nevi italiane, la nostra portacolori festeggerebbe matematicamente. Con il secondo posto dovrebbe sperare che le due rivali dirette non salgano sul gradino più alto del podio, mentre con altri risultati le combinazioni sarebbero di più difficile realizzazione. Di seguito i risultati che permetterebbero a Sofia Goggia di vincere la Coppa del Mondo di superG già in Val di Fassa. Classifica Coppa del Mondo sci alpino femminile 2025-2026: Goggia allunga in superG! Quanti soldi guadagna Sofia Goggia con la vittoria a Soldeu? Assegno di lusso per il ritorno al successo ALLA RISCOSSA! Sofia Goggia suona la carica e vince il superG di Soldeu: fuga in classifica! Il guizzo della campionessa. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Sofia Goggia vince la Coppa del Mondo di superG in Val di Fassa se… Le possibili combinazioni Settimo appuntamento con l’Accademia di Santa Sofia: tutta l’energia di Alessandro BergonzoniSettimo appuntamento nel cartellone artistico 2025/26 dell’Accademia di Santa Sofia, in collaborazione con il Conservatorio “Nicola Sala”,... Quanto ha vinto Sofia Goggia a Soldeu? Il premio per il suo ritorno al successoIn Soldeu, sulle nevi di Andorra, Sofia Goggia ha centrato una vittoria chiave nel superG di Coppa del Mondo. Aggiornamenti e notizie su Sofia Goggia Temi più discussi: Goggia giù dal podio, ma mantiene il pettorale rosso! Rivivi la sua prova; Suter vince la discesa a Soldeu, Goggia è 3^; Sofia Goggia resta prima in classifica di superG, ma è tutto riaperto: distacco e gare mancanti; Sofia Goggia è sul podio anche nella discesa di Soldeu | FISI TV - FISI | Federazione Italiana Sport Invernali. Sci, SuperG: Sofia Goggia vince a Soldeu, Coppa del Mondo ad un passoSulle nevi di Soldeu , in Andorra, Sofia Goggia firma un successo pesante nel secondo superG valido per la Coppa del Mondo di sci alpino. Sofia Goggia Sofia Gog ... sportface.it Quanti soldi guadagna Sofia Goggia con la vittoria a Soldeu? Assegno di lusso per il ritorno al successoSofia Goggia ha vinto il superG di Soldeu, prova valida per la Coppa del Mondo di sci alpino. La fuoriclasse bergamasca si è imposta in maniera nitida ... oasport.it Dopo Sofia Goggia, è Laura Pirovano la miglior azzurra: nel SuperG di Soldeu è quinta, e che gara che ha fatto! #AlpineSkiing #Pirovano #SuperG x.com Sofia Goggia vince il superG di Soldeu. Sul podio Emma Aicher e Lie Kajsa Vickhoff. Pirovano quinta, Brignone ottava #ANSA - facebook.com facebook