Social freezing arriva l’assorbente che misura la riserva ovarica dal sangue mestruale

È stato presentato un nuovo assorbente in grado di misurare la riserva ovarica attraverso il sangue mestruale. La tecnologia permette di analizzare i livelli ormonali e valutare la fertilità femminile in modo semplice e non invasivo. La novità si inserisce nel contesto delle pratiche di preservazione della fertilità e mira a offrire alle donne un metodo pratico per monitorare la propria salute riproduttiva.

Negli ultimi anni il congelamento degli ovuli, o social freezing, è diventato una pratica sempre più diffusa tra le donne che vogliono preservare la possibilità di avere figli in futuro. In questo contesto misurare la riserva ovarica diventa un passaggio centrale: significa stimare quanti ovociti sono ancora disponibili nelle ovaie e come questa "dotazione biologica" cambia nel tempo, un'informazione che può orientare decisioni importanti come il tentativo di gravidanza o la scelta di congelare gli ovuli. Questa valutazione oggi avviene di solito tramite esami clinici che misurano nel sangue l'ormone anti-mulleriano (AMH). Ora però i...