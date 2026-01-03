Venezuela così il conflitto si misura anche sui social | i dati che premiano Trump

Da ilgiornale.it 3 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L'uso dei social media sta trasformando il modo in cui si verificano e si percepiscono i conflitti internazionali. Nel caso del Venezuela, le informazioni circolano rapidamente, influenzando l’opinione pubblica e i risultati politici. Recenti dati evidenziano come queste piattaforme favoriscano determinate narrazioni, premiando figure come Donald Trump. Questa dinamica evidenzia l'importanza di analizzare attentamente i contenuti e le fonti nel contesto geopolitico odierno.

Mentre all'alba di oggi il mondo si svegliava con la notizia del bombardamento in Venezuela, arrivata sui social prima che sui quotidiani, e Donald Trump annunciava su Truth Social la cattura di Nicolás Maduro, si stava innescando un nuovo conflitto nell'ecosistema digitale. Siamo nell’era della cosiddetta " ibridazione infinita dei conflitti ", dove l'opinione pubblica non è più una spettatrice passiva, ma un terreno di scontro orientato da flussi di dati in tempo reale e quanto accaduto sui social a ridosso dell'attacco conferma che, ormai, la fase emotiva di un evento geopolitico si consuma quasi esclusivamente online. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

venezuela cos236 il conflitto si misura anche sui social i dati che premiano trump

© Ilgiornale.it - Venezuela, così il conflitto si misura anche sui social: i dati che premiano Trump

Leggi anche: Il pugno, la squadra ritirata dal campo e il 3-0 a tavolino. L’Alta Brianza si sfoga sui social: “Così non si educano i ragazzi”

Leggi anche: Trump si tira indietro ancora una volta: sui social esplode il caso dei dazi cancellati

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

venezuela cos236 conflitto misuraVenezuela, così il conflitto si misura anche sui social: i dati che premiano Trump - Nell'era dell'ibridazione dei conflitti, il consenso si sposta in tempo reale: 131 mila nuovi follower per Trump in poche ore, mentre il sentiment positivo in Venezuela premia l'intervento esterno ... ilgiornale.it

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.