Violenza sulle donne ecco testo base Bongiorno | non c’è consenso e arriva ‘freezing’ pene più alte

La Commissione Giustizia del Senato ha approvato il testo base sul reato di violenza sessuale, con l’introduzione di nuove norme e pene più severe. La proposta, sostenuta dalla relatrice Giulia Bongiorno, mira a rafforzare la tutela delle vittime e a contrastare efficacemente i comportamenti violenti. Un passo importante nel percorso legislativo volto a prevenire e contrastare la violenza di genere.

(Adnkronos) – La Commissione Giustizia del Senato ha adottato oggi il testo base sul reato di violenza sessuale proposto nella nuova versione dalla relatrice Giulia Bongiorno. Si prevede, tra l'altro, un aumento delle pene da un minimo di 6 a un massimo di 13 anni per le varie fattispecie del reato. Il provvedimento riscrive l'art.609-bis. Nel testo adottato in Commissione resta fuori la parola "consenso", mentre, rispetto alla versione presentata prima della riscrittura di oggi sono aumentate le pene previste per il reato in oggetto.

