Quanti altri chili ho perso e quanto peso ora Mario Adinolfi sorprende ancora | come ha fatto

Mario Adinolfi, noto personaggio pubblico, torna a parlare del suo percorso personale condividendo sui social un importante traguardo legato alla sua salute. A distanza di mesi dall’esperienza televisiva che lo aveva portato nuovamente sotto i riflettori, ha rivelato quanti chili ha perso e quale peso ha raggiunto. La sua comunicazione si concentra sui risultati ottenuti e sulle cifre del suo cambiamento fisico.

A distanza di mesi dall’esperienza televisiva che lo aveva riportato al centro dell’attenzione mediatica, Mario Adinolfi torna a parlare pubblicamente del suo percorso personale, condividendo sui social un traguardo importante legato alla sua salute. Il post pubblicato il 5 marzo ha attirato rapidamente l’attenzione dei suoi follower, che da tempo seguono gli aggiornamenti sul cambiamento fisico intrapreso dall’ex parlamentare e giornalista. Nel post Adinolfi ha voluto sottolineare che il cambiamento non dipende soltanto dalla terapia farmacologica. “Servono motivazione personale, sostegno coniugale (è Silvia (la moglie, ndr) a girare questo video), attenzione medica, capacità di sacrificio ma il farmaco aiuta a portare a casa risultati straordinari. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Mario Adinolfi: «Sono arrivato a 175 chili. Mia figlia combatte l'anoressia»«Me lo chiedete, ve lo dico: peso 175 kg, ho rotto anche la barriera del mezzo quintale perso dal 3 maggio 2025 quando lasciai Roma per volare in Honduras. Tornai a Roma con 34 kg persi dai 227.9 ... roma.corriere.it