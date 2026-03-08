Sneijder ci crede | Quest’anno il derby può assegnare uno scudetto strameritato ecco cosa penso di Pio Esposito e Stankovic Il paragone tra Chivu e Mourinho non ha senso!
Wesley Sneijder, ex centrocampista dell’Inter, ha espresso la sua opinione sul prossimo derby, dichiarando che quest’anno potrebbe decidere lo scudetto. Ha commentato positivamente Pio Esposito e Stankovic, e ha rifiutato il confronto tra Chivu e Mourinho, ritenendolo privo di senso. Le sue parole sono state rilasciate nel giorno in cui si disputa la partita.
Gianluigi Buffon incorona Pio Esposito: Ci porterà al Mondiale, è una certezzaGigi Buffon incorona Pio Esposito. Il capodelegazione Azzurra ha partecipato al programma Cult di Dazn, in cui ha elogiato l’attaccante dell’Inter. Arriverà un gradino sopra a tutto quello che voi ... gianlucadimarzio.com
