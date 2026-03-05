Pavlovic sfida l’Inter | Nei derby non ci sono favoriti ognuno fa storia a sé Pio Esposito è un pericolo ecco cosa ho imparato da Allegri

Il difensore del Milan, Strahinja Pavlovic, ha commentato il momento della squadra a pochi giorni dal derby contro l’Inter, sottolineando che nei confronti tra le due squadre non ci sono favoriti e ciascuno fa storia a sé. Ha inoltre evidenziato come Pio Esposito rappresenti un pericolo e ha condiviso di aver appreso alcune indicazioni da Allegri.

Pio Esposito è il pericolo : la strategia di Pavlovic per il derbyIn vista del derby di Milano contro l’Inter, Strahinja Pavlovic ha fornito una lettura mirata della sfida, evidenziando le difficoltà e la...

Coppa Italia – Como-Inter: semifinale stellare tra Fabregas e Chivu. Douvikas contro Pio Esposito: sfida tra bomber su Sisal.itQuinta contro prima. Seconda miglior difesa del campionato contro miglior attacco della Serie A. La prima semifinale di andata di Coppa Italia mette di fronte, martedì sera al Sinigallia, Como ... pressgiochi.it

Pagina 0 | Pagelle Como-Inter: Ramon meglio di Pio Esposito, Frattesi in un ruolo non suoNulla di fatto nella semifinale d'andata di Coppa Italia tra Como e Inter. La partita finisce senza reti e lascia aperto ogni scenario in vista del match di ritorno, quando (fra oltre un mese e mezzo) ... tuttosport.com

L’Arsenal sta osservando e seguendo Pio Esposito, normale che sia così visto anche il ds italiano. Ma l’Inter è stata chiara: non vende il giocatore. I Gunners faranno un attaccante in estate ma è più probabile che non sia un 9 classico @FabrizioRomano x.com

