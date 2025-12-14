Walter Zenga ha espresso grande ammirazione per Cristian Chivu, paragonandolo a Mourinho in un aspetto specifico. L’ex portiere dell’Inter ha anche commentato positivamente la sua posizione in campo, sostenendo la sua scelta come titolare. Le dichiarazioni di Zenga arrivano in vista della prossima sfida contro il Genoa.

© Internews24.com - Zenga loda Chivu: «Lui come Mourinho in un aspetto, dico una cosa forte! E su Pio Esposito titolare la penso così»

Inter News 24 L’ex portiere dell’Inter, Walter Zenga, ha speso parole al miele nei confronti di Cristian Chivu poco prima del match col Genoa. In collegamento con gli studi di Sky Sport prima del fischio d’inizio a Marassi per Genoa Inter, Walter Zenga ha analizzato i temi caldi della sfida. L’indimenticato ex portiere della Beneamata ha riservato parole di grande stima per Cristian Chivu, arrivando a paragonare le sue doti comunicative a quelle di un mostro sacro come José Mourinho. Secondo l’Uomo Ragno, il tecnico romeno dimostra la stoffa del vero leader, anteponendo sempre il concetto di gruppo al singolo nelle sue dichiarazioni pubbliche. Internews24.com

