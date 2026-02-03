Smog ancora valori di Pm10 oltre la soglia di guardia

Ieri in alcune zone della città i livelli di Pm10 sono saliti oltre i limiti consentiti. Le centraline di Arpa hanno registrato valori superiori a 50 microgrammi per metro cubo, riproponendo il problema dell’inquinamento atmosferico. La situazione rimane sotto stretta osservazione, mentre le autorità valutano eventuali misure per contenere l’emergenza.

Ieri (lunedì) alcune centraline Arpa in città hanno di nuovo registrato concentrazioni di Pm10 superiori alla soglia di guardia di 50 µgm³. In particolare, a Viale Marche il valore rilevato è stato di 66 µgm³ e a Città Studi di 54 µgm³. Non sono disponibili i dati della centralina di Via.🔗 Leggi su Milanotoday.it

Le centraline Arpa di Milano hanno registrato nuovamente livelli di PM10 superiori alla soglia di attenzione di 50 microgrammi per metro cubo.

A Milano, i livelli di smog sono tornati a superare la soglia di guardia per le polveri sottili Pm10.

Semaforo antismog rosso, da domani diesel fino a Euro 5 fermi a Torino. Venerdì la prossima giornata di controllo dei valori di pm10 #ANSA - facebook.com facebook

#PLTerredargine #liberiamolaria #ambiente #Carpi Il bollettino emesso oggi da Arpae sulla qualità dell'aria indica valori PM10 entro i limiti. Nessuna misura emergenziale straordinaria fino a lunedì 2 Febbraio compreso. Rimane in vigore l'ordinanza madre x.com