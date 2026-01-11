Slittino podio che fa morale per l’Italia nel team-relay a Winterberg

Durante la gara di team-relay di Winterberg, valida per la Coppa del Mondo di slittino 2026, la Germania si è aggiudicata la vittoria. L’Italia ha ottenuto un piazzamento sul podio, portando a casa un risultato positivo per il team nazionale. La competizione si è svolta in un contesto di grande attenzione, sottolineando l’importanza della disciplina e della preparazione degli atleti italiani.

La Germania si è aggiudicata la gara di team-relay di Winterberg (Germania) valevole per la Coppa del Mondo di slittino 2026. Sulla pista di casa è arrivata una vittoria netta dei padroni di casa che hanno preceduto l’Austria, mentre arriva uno splendido podio per l’Italia, che si conferma una realtà solida nelle prove di squadra dopo lo storico successo di Park City di inizio stagione. Il successo è andato, come detto, alla  Germania con il tempo complessivo di 3:12.106 (Taubitz, WendlArlt, Loch, DegenhardtRosenthal) chiudendo davanti all’ Austria (Prock, SteuKindl, Mueller, EgleKipp) distante 623 millesimi, mentre conquista il gradino più basso del podio l’Italia (Hofer, NaglerMalleier, Fischnaller, VoetterOberhofer) a 728. 🔗 Leggi su Oasport.it

