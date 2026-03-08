Slittino Fischnaller chiude la stagione con un podio ad Altenberg | secondo dietro a Loch che vince la Sfera di Cristallo

Un atleta altoatesino di slittino ha concluso la stagione con un podio ad Altenberg, arrivando secondo dietro a un avversario che ha vinto la Sfera di Cristallo. Si tratta del suo 47° piazzamento tra i primi tre in Coppa del Mondo e del suo 14° terzo posto consecutivo. La gara si è svolta sulla pista tedesca, con il concorrente che ha concluso alle spalle del vincitore.

L'altoatesino centra il 47° podio in Coppa del Mondo e sale sul terzo gradino per la quattordicesima stagione consecutiva. Felix Loch trionfa e conquista la classifica generale. Ottavo Felderer. Dominik Fischnaller coglie l'ultima occasione disponibile e chiude la stagione di Coppa del Mondo di slittino con il sorriso. Sul budello di Altenberg, in Germania, l'altoatesino si piazza secondo nella gara di singolo maschile, cedendo soltanto al veterano tedesco Felix Loch, che con questo successo eguaglia le 57 vittorie in carriera nel massimo circuito appartenenti ad Armin Zöggeler, attuale direttore tecnico della nazionale italiana, e si aggiudica la Sfera di Cristallo.