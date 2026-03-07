Slittino | ad Altenberg in scena le prime due run dei singoli Fischnaller è secondo

A Altenberg si sono disputate le prime due run dei singoli nello slittino, con un'atleta che si è posizionata al secondo posto. La tappa rappresenta l'ultima gara del circuito di Coppa del Mondo su pista artificiale in questa località. Gli atleti hanno affrontato le prove in condizioni che caratterizzano questa fase della competizione.

Ultima tappa particolare per la Coppa del Mondo di slittino su pista artificiale in quel di Altenberg. In terra tedesca oggi si sono disputate le prime due run per i singoli maschili e femminili che andranno a completarsi domani con le discese decisive. La notizia migliore in casa Italia arriva dagli uomini. Dominik Fischnaller è infatti secondo dopo la discesa iniziale, staccato di 242 millesimi dall'irraggiungibile Felix Loch. Tempo stratosferico per il tedesco che trova il record della pista in 53.071 e si lancia verso la conquista della sfera di cristallo. Terzo l'austriaco David Gleirscher, attaccato a Fischnaller, più staccati gli altri.