Sinner-Shapovalov oggi a Indian Wells | l’orario del match e dove vederlo

Oggi a Indian Wells si sfidano Jannik Sinner e Denis Shapovalov nei sedicesimi di finale del Masters 1000. Sinner ha appena vinto contro Dalibor Svrcina con un doppio 6-1 in 65 minuti, mentre Shapovalov si prepara alla sfida successiva. Il match si gioca sul campo principale dello stadio e sarà visibile in diretta su alcuni canali sportivi.

Milano, 8 marzo 2026 - Dopo aver superato brillantemente l'ostacolo Dalibor Svrcina, battuto con un doppio 6-1 in appena 65 minuti di partita, Jannik Sinner si appresta ad affrontare il match valevole per i sedicesimi di finale del Masters 1000 di Indian Wells. Di fronte a sé, l'azzurro troverà Denis Shapovalov, reduce dal successo ai danni dell'argentino Tomas Etcheverry, ko 6-3, 2-6, 7-6. Il tennista canadese, emigrato a Toronto a soli nove mesi, nato a Tel Aviv da genitori russi, è 39esimo nella classifica mondiale. Ha avuto come best ranking in carriera la posizione numero 10, raggiunta per la prima volta nel 2020. Il suo... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

