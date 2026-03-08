Oggi, domenica 8 marzo, Jannik Sinner scenderà in campo contro Denis Shapovalov nel terzo turno del Masters 1000 di Indian Wells. La partita sarà trasmessa in diretta televisiva e streaming, offrendo agli appassionati l’opportunità di seguire l’incontro tra i due tennisti. L’inizio del match è previsto nel pomeriggio, con orario ancora da comunicare.

Jannik Sinner tornerà in campo quest’oggi, domenica 8 marzo, per affrontare il canadese Denis Shapovalov nell’incontro valido per il terzo turno del Masters1000 di Indian Wells. Sul cemento californiano l’altoatesino è atteso a una partita complicata contro il talentuoso nordamericano. Sinner arriva all’appuntamento dopo un esordio piuttosto solido contro il ceco Dalibor Svrcina. L’azzurro andava in cerca di sensazioni, volendo trovare maggior aggressività nel suo gioco, dopo le incertezze costate le sconfitte nella semifinale degli Australian Open contro Novak Djokovic e nei quarti di finale dell’ATP500 di Doha contro Jakub Mensik. Le sensazioni dell’esordio sono state buone, ma è chiaro che il peso specifico di Shapovalov sia diverso. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Sinner-Shapovalov oggi in tv, ATP Indian Wells 2026: orario, programma, streaming

Sinner-Svrcina oggi in tv, ATP Indian Wells 2026: orario, programma, streamingNella nottata italiana di sabato 7 marzo Jannik Sinner farà il proprio esordio nel Masters1000 di Indian Wells.

Berrettini-Mannarino oggi in tv, ATP Indian Wells 2026: orario, programma, streamingMercoledì 4 marzo prende il via ufficialmente il primo Masters1000 della stagione.

Altri aggiornamenti su Sinner Shapovalov oggi in tv ATP Indian....

Temi più discussi: Jannik Sinner - Denis Shapovalov a Indian Wells 2026, programma, orario e dove vedere le partita in diretta tv e streaming · Tennis ATP oggi; Sinner Shapovalov all'Atp Indian Wells 2026, dove vedere in tv e streaming; Sinner-Shapovalov: orario, precedenti e dove vederla in tv; Tennis: Indian Wells, Sinner al terzo turno contro Shapovalov.

Sinner-Shapovalov oggi in tv, ATP Indian Wells 2026: orario, programma, streamingJannik Sinner tornerà in campo quest'oggi, domenica 8 marzo, per affrontare il canadese Denis Shapovalov nell'incontro valido per il terzo turno del ... oasport.it

Sinner-Shapovalov oggi a Indian Wells: dove vedere la partita di terzo turno in TV e streamingJannik Sinner contro Denis Shapovalov per un posto agli ottavi del torneo di Indian Wells. La sfida si giocherà oggi domenica 8 marzo alle ore 23:30. Diretta TV su Sky. Il modo più veloce per leggere ... fanpage.it

Sinner-Shapovalov oggi, Indian Wells. Orario e dove vederla in tv x.com

Jannik Sinner affronta Denis Shapovalov nel terzo match sul Centrale. Aprono la giornata Aryna Sabalenka ed Alexander Zverev - facebook.com facebook