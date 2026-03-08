Sinner sfida Shapovalov a Indian Wells | orari e dove vederla

A Indian Wells, Jannik Sinner affronta Denis Shapovalov in un match valido per gli ottavi di finale del torneo californiano. L’incontro si svolgerà nel deserto della California e sarà possibile seguirlo secondo gli orari stabiliti. La partita rappresenta un passo importante per l’italiano nel percorso di qualificazione alla fase successiva del torneo. La sfida tra i due tennisti si gioca in un’atmosfera di grande attesa.

L’azzurro cerca il pass per gli ottavi di finale nel deserto californiano contro il canadese Jannik Sinner torna protagonista sul. Jannik Sinner torna protagonista sul cemento della California per affrontare Denis Shapovalov nel terzo turno del prestigioso Masters 1000 di Indian Wells 2026. L’altoatesino arriva a questo appuntamento con grande fiducia dopo aver letteralmente dominato il suo match d’esordio contro il ceco Dalibor Svrcina superato con un doppio 6-1. Il numero due del mondo ha mostrato una condizione fisica eccellente e una precisione nei colpi che lasciano ben sperare i tifosi italiani per il proseguimento del torneo. Dall’altra parte della rete troverà un avversario imprevedibile come il canadese Shapovalov che occupa attualmente la posizione numero 39 del ranking mondiale ATP. 🔗 Leggi su Novella2000.it

