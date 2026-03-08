Sinner-Shapovalov oggi a Indian Wells | dove vedere la partita di terzo turno in TV e streaming

Oggi alle 23:30 si gioca il match tra Jannik Sinner e Denis Shapovalov al terzo turno del torneo di Indian Wells. La partita si svolge in California e sarà visibile in diretta in TV e streaming. Entrambi i tennisti cercano di avanzare agli ottavi della competizione. La sfida è attesa tra i fan del tennis come uno degli incontri più interessanti della giornata.

Jannik Sinner contro Denis Shapovalov per un posto agli ottavi del torneo di Indian Wells. La sfida si giocherà oggi domenica 8 marzo alle ore 23:30. Diretta TV su Sky. 🔗 Leggi su Fanpage.it

