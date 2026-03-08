Sinner-Shapovalov oggi a Indian Wells | dove vedere la partita di terzo turno in TV e streaming

Oggi alle 23:30 si gioca il match tra Jannik Sinner e Denis Shapovalov al terzo turno del torneo di Indian Wells. La partita si svolge in California e sarà visibile in diretta in TV e streaming. Entrambi i tennisti cercano di avanzare agli ottavi della competizione. La sfida è attesa tra i fan del tennis come uno degli incontri più interessanti della giornata.

Jannik Sinner contro Denis Shapovalov per un posto agli ottavi del torneo di Indian Wells. La sfida si giocherà oggi domenica 8 marzo alle ore 23:30. Diretta TV su Sky. 🔗 Leggi su Fanpage.it Sinner-Svrcina oggi al torneo di Indian Wells, orario e dove vedere la partita in TV e in streamingJannik Sinner gioca oggi contro Dalibor Svrcina nel secondo turno di Indian Wells. Leggi anche: Sinner strapazza Svrcina e avanza a Indian Wells. Al terzo turno incontrerà Shapovalov Tutto quello che riguarda Sinner Shapovalov oggi a Indian Wells.... Temi più discussi: Jannik Sinner - Denis Shapovalov a Indian Wells 2026, programma, orario e dove vedere le partita in diretta tv e streaming · Tennis ATP oggi; Sinner-Shapovalov: orario, precedenti e dove vederla in tv; Sinner Shapovalov all'Atp Indian Wells 2026, dove vedere in tv e streaming; Tennis: Indian Wells, Sinner al terzo turno contro Shapovalov. Sinner-Shapovalov: orario, precedenti e dove vederla in tv(Adnkronos) – Jannik Sinner torna in campo a Indian Wells. Il tennista azzurro sfida Denis Shapovalov – in diretta tv e streaming – oggi domenica 8 marzo nel terzo turno del ... sulpanaro.net LIVE Sinner-Shapovalov, ATP Indian Wells 2026 in DIRETTA: avversario che il n.2 ha sempre patitoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del match di terzo turno del Masters1000 di Indian Wells tra Jannik ... oasport.it Jannik Sinner affronta Denis Shapovalov nel terzo match sul Centrale. Aprono la giornata Aryna Sabalenka ed Alexander Zverev - facebook.com facebook Jannik Sinner sfiderà Denis Shapovalov sul Centrale di Indian Wells Domenica 8 Marzo nel terzo match di giornata alle 22:30/23 italiane circa, dopo l'incontro tra Ben Shelton e Learner Tien che non inizierà prima delle 21 (questa notte cambia l'orario neg x.com