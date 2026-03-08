Sinner compra la carta igienica e i social impazziscono | perché un gesto normale diventa virale

Un video semplice e quotidiano ha catturato l’attenzione online nelle ultime ore, diventando rapidamente virale. Mostra un giovane che acquista una confezione di carta igienica in un supermercato, senza nulla di straordinario. La scena ha fatto il giro dei social network, attirando l’interesse di milioni di utenti per la sua normalità. Il video ha suscitato reazioni di sorpresa e curiosità tra gli spettatori.

C’è qualcosa di profondamente normale nel video che nelle ultime ore ha fatto il giro dei social. E proprio per questo ha colpito milioni di persone. Il protagonista è Jannik Sinner, numero due del ranking mondiale e volto simbolo del tennis italiano, ripreso nel parcheggio di un supermercato negli Stati Uniti mentre tiene sotto il braccio alcuni rotoli di carta igienica. Un gesto quotidiano, quasi banale, che però diventa sorprendente quando a compierlo è uno degli sportivi più famosi del pianeta. Il filmato è stato girato mentre il tennista altoatesino si trova negli Stati Uniti per disputare il Masters 1000 di Indian Wells. Nel video si vede Sinner riconosciuto da alcuni fan che si avvicinano per chiedergli autografi e scattare qualche foto. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

