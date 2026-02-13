La prima medaglia olimpica della Bulgaria diventa uno scherzo virale | i social impazziscono per il gesto di Zamfirov
Un sorriso olimpico all’aeroporto di Milano ha catturato l’attenzione di fan, viaggiatori e addetti ai lavori. Zamfirov, il nuotatore bulgaro, ha ricevuto la sua prima medaglia olimpica, ma il gesto che ha fatto subito dopo ha scatenato un’ondata di meme e commenti ironici sui social. Invece di alzare la medaglia come ci si aspetterebbe, Zamfirov ha mostrato una scena inaspettata, lasciando tutti senza parole e trasformando un momento di festa in uno scherzo virale.
Un sorriso olimpico all’aeroporto di Milano ha catturato l’attenzione di fan, viaggiatori e addetti ai lavori. Tervel Zamfirov, giovane snowboarder bulgaro, ha trovato un modo originale e irresistibile per mostrare la sua medaglia di bronzo conquistata nello slalom gigante parallelo alle Olimpiadi Milano?Cortina 2026. Tra controlli di sicurezza scrupolosi, metal detector e valigie da ispezionare, l’atleta ha improvvisato un piccolo siparietto che ha scatenato una risata collettiva: con un gesto teatrale, ha sollevato la medaglia come fosse un “ lasciapassare olimpico ”, trasformando un momento di routine in una scena da condividere. 🔗 Leggi su Screenworld.it
“Quanto sei brava a letto da uno a De Martino?”: la domanda a bruciapelo di Victoria Cabello a Emma. La risposta della cantante diventa virale – IL VIDEO
Victoria Cabello ha posto una domanda diretta a Emma: “Quanto sei brava a letto da uno a De Martino?”.
Milano Cortina, siparietto Zamfirov: fa suonare metal detector con medaglia sotto la felpa
All'aeroporto di Milano, Tervel Zamfirov ha fatto divertire tutti i presenti.
Contenuti correlati
Argomenti discussi: Tutte le medaglie dell'Italia alle Olimpiadi | Slittino; Olimpiadi, primo oro per l'Italia: fantastica Francesca Lollobrigida; Dominik Paris, prima medaglia olimpica nello sci discesa: Un'emozione che non riesco a spiegare; Olimpiadi Milano Cortina: questi 13 paesi pagheranno ai vincitori della medaglia d’oro più di 100mila dollari.
Giovanni Franzoni e Dominik Paris, quando la gioia olimpica raddoppiaNon è una medaglia, è una doppietta. Sulla Stelvio di Bormio, l'oro della discesa libera è svizzero, ma argento e bronzo parlano italiano ... vanityfair.it
Olimpiadi Milano-Cortina, la prima medaglia d’oro va alla Svizzera: bronzo e argento per l’ItaliaCORTINA – La prima medaglia d’oro delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 va alla Svizzera. Ad aggiudicarsela il discesista Franjo Von Allmen, che ha chiuso la sua prova con il tempo di 1:51.61. Alle s ... livesicilia.it
Dopo vent'anni ha regalato la prima medaglia olimpica al suo paese, la Bulgaria, nello snowboard. Ma quel bronzo a Tervel Zamfirov è costato un controllo imprevisto in aeroporto - facebook.com facebook
La prima medaglia della Bulgaria in 20 anni alle Olimpiadi invernali, con la punta delle dita x.com